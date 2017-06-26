На Ставрополье разбился легкомоторный самолет
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На Ставрополье разбился легкомоторный самолет. Авария произошла в районе хутора Грушевый рядом с аэродромом ДОСААФ. Пилот самолета погиб. В настоящее время следственная группа выясняет причины происшествия и личность собственника самолета.
На Ставрополье разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по краю Олега Дегтярева.
"Упал самолет в районе хутора Грушевый (рядом с аэродромом ДОСААФ). Пилот самолета погиб", - сказал он.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины происшествия выясняются. Также устанавливается собственник самолета.
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