Теги: самолет крушение ставрополье Происшествие

На Ставрополье разбился легкомоторный самолет. Авария произошла в районе хутора Грушевый рядом с аэродромом ДОСААФ. Пилот самолета погиб. В настоящее время следственная группа выясняет причины происшествия и личность собственника самолета.

На Ставрополье разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по краю Олега Дегтярева.

"Упал самолет в районе хутора Грушевый (рядом с аэродромом ДОСААФ). Пилот самолета погиб", - сказал он.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины происшествия выясняются. Также устанавливается собственник самолета.



Читайте также:

Разбившийся в КБР самолет был самодельным

В Кабардино-Балкарии разбился самолет