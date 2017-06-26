Ракета "Булава" с крейсера "Юрий Долгорукий" поразила цель на Камчатке

Теги: подлодка камчатка ракета Армия

Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава", которая была запущена с ракетного подводного крейсера Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" из Баренцева моря, успешно поразила цели на полигоне Кура на Камчатке. Параметры траектории полета "Булавы" отработаны в штатном режиме.

Подводный крейсер Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" успешно поразил цели межконтинентальной баллистической ракетой "Булава". Испытания проходили в Баренцевом море. Цели располагались на полигоне Кура на Камчатке, говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении TVC.ru.

"Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Также министерство сообщило, что боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.