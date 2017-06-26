"Бег по кругу": что обсудили Макрон и Порошенко

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Президент Украины, продолжая поиски новых союзников, прибыл с визитом во Францию. В Париже Петра Порошенко приветствовал президент Эммануэль Макрон. Новый лидер Франции, впрочем, высказал по ситуации на востоке Украины те же оценки, что звучали в Париже и при его предшественнике.

Под звуки оркестра и вспышки фотокамер это было похоже на встречу давних друзей, которые давно не виделись. Чтобы приобнять Порошенко, Макрон даже спустился со ступеней Елисейского дворца. Встречный курс отчетливо наблюдался и в политических заявлениях. Сначала французский лидер поддержал украинскую риторику об аннексии Крыма. Затем предложил урегулировать ситуацию в Донбассе, передает "ТВ Центр".

"Ситуация на востоке Украины за последние три года создала драматическую ситуацию для гражданского населения, которая представляет реальную опасность для безопасности Украины, Европы и для России, я думаю. И мы намерены предложить ряд новых условий уже во время нашей следующей встречи "нормандской четверки", чтобы добиться движения по обе стороны и попытаться найти конкретное решение для прекращения кризиса", - заявил Макрон.

Впрочем, кроме громких анонсов, ничего принципиально нового с трибуны не прозвучало. Освобождение пленных и отвод войск от линии соприкосновения - такие предложения французского лидера в ДНР и ЛНР назвали "бегом по кругу", подчеркнув, что говорят об этом еще с прошлой осени, но Киев каждый раз саботирует минские соглашения. Зато Петр Порошенко с энтузиазмом встретил предложение Макрона собраться "нормандской четверкой" уже на этой неделе или в начале июля.

"Теперь я преисполнен оптимизмом. Мне очень нравится подход президента Франции, ориентированный на результат, конкретный, практичный, без лишних слов. Думаю, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата" - может, это даже будет названо "формулой Макрона", - отметил Порошенко.

Данные о том, что на самом деле происходит в Донбассе, Киев решительно блокирует. СБУ задержала четырех человек по подозрению в антиукраинской пропаганде. По официальной версии, они якобы размещали в социальных сетях призывы устроить массовые беспорядки в День конституции Украины. Что, впрочем, расходится с показаниями самих задержанных.

Пророссийский след, по мнению СБУ, был и в нападении на офис партии "Батькивщина". Злоумышленников схватили в тот самый момент, когда они готовились забросать здание бутылками с зажигательной смесью – причем, прямо под камерами видеонаблюдения. Несмотря на то, что задержанными оказались выходцы из западных регионов Украины, СБУ разглядела в этом провокацию Москвы.

"Замысел иностранных спецслужб состоял в том, чтобы рассорить отечественных политиков с государственной властью и на основе искусственно созданного инцидента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции Украины", - рассказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

Впрочем, на Украине, что ни день, то новая провокация. В Николаеве во время уличного митинга радикалы забросали Надежду Савченко яйцами. Конструктивного диалога с жителями не получилось. Сами люди, кажется, порядком устали и от провокаций, и от оголтелой украинской риторики. Почти треть населения страны теперь хочет, чтобы русский язык стал на Украине государственным. Это данные последнего соцопроса.

Эксперты, правда, отмечают, что данные соцопросов никак не повлияют на политику украинских властей. Антироссийская риторика давно стала главной формулой самого Порошенко, которую, очевидно, он использует и на грядущей встрече "нормандской четверки".

Борис Иванин, "ТВ Центр".