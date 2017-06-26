Марадона назвал Путина своим кумиром и заявил о скорой встрече с ним

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Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона заявил, что президент России Владимир Путин пригласил его в нашу страну в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Также аргентинец признался, что является фанатом российского лидера.

Легенда мирового футбола Диего Марадона признался, что является фанатом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Также знаменитый аргентинец подчеркнул, что российский лидер пригласил его в Москву. "У нас будет встреча с Путиным, он пригласил меня. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я люблю его. Всё может быть. Мы уже общались два месяца назад. Но важно встретиться с Путиным, поговорить лично", - сказал прославленный футболист.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.