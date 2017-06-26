Трамп считает, что в американские выборы вмешивалась не только Россия

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Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп подозревает во вмешательстве в американские выборы не только Россию. По его мнению, в этом потенциально принимали участие другие страны.

Президент США Дональд Трамп подозревает во вмешательстве в американские выборы не только Россию. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

"Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены", - сказал он.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В частности, на российских хакеров возложили ответственность за взлом серверов Демократической партии. По мнению демократов, именно поэтому на выборах проиграл их кандидат. Однако прямых доказательств и результатов официального расследования представлено не было.

Россия регулярно опровергает эти обвинения. Владимир Путин ранее заявил, что Москва не влияла на выборы, хотя сами США регулярно вмешиваются в политические процессы по всему миру.