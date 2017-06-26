Лавров призвал Тиллерсона избегать провокаций в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы сирийского урегулирования. Российский министр призвал американского коллегу принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы сирийского урегулирования с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лавров и Тиллерсон обсудили, в частности, необходимость закрепления режима прекращения огня, в том числе на переговорах в Астане, наращивание борьбы с террористами и пресечение попыток применения химоружия.

"Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов", - отметили в МИД.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты, в том числе по двусторонней повестке.