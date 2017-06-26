В АФК "Система" заявили об аресте своих активов

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Арбитражный суд Республики Башкортостан принял решение арестовать 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси", а также 90,47% акций БЭСК. Все они принадлежат АФК "Система". Кроме того, корпорация получила от московского управления Федеральной службы судебных приставов постановления о возбуждении исполнительного производства.

АФК "Система" сообщила о наложении ареста на принадлежащие ей, а также АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси", а также 90,47% акций в уставном капитале компании "БЭСК". Об этом говорится в сообщении пресс-службы АФК.

Такое решение принял Арбитражный суд Республики Башкортостан. Арест наложен на основании судебного акта в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, который был подан к АФК "Система" в мае 2017 года.

Также АФК подтвердила получение от московского управления Федеральной службы судебных приставов постановления о возбуждении исполнительного производства.

"Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе АФК утверждают, что корпорация будет обжаловать определение суда и постановление пристава.