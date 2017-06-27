В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России
Теги: В мире нато армия россия военный
В НАТО выразили обеспокоенность растущей военной мощью России. Как заявил председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у альянса нет сомнений в том, что Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах вооружений.
Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, рассказал Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.
По его словам, невозможно отрицать значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. Генерал отметил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений. Он сослался на сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининградской области и Крыму.
"Когда дело доходит до намерений, такого понимания нет, потому что мы не можем четко сказать, что у России есть агрессивные намерения против НАТО", - подчеркнул Павел.
Ранее президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны в Европе вынуждает Россию на это реагировать.
Читайте также:
Путин: Россия даст адекватный ответ на все действия НАТО
В Кремле обеспокоены расширением НАТО к границам России
Рада назвала вступление в НАТО одной из главных целей Украины