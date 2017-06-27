В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России

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В НАТО выразили обеспокоенность растущей военной мощью России. Как заявил председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у альянса нет сомнений в том, что Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах вооружений.

Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, рассказал Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

По его словам, невозможно отрицать значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. Генерал отметил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений. Он сослался на сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининградской области и Крыму.

"Когда дело доходит до намерений, такого понимания нет, потому что мы не можем четко сказать, что у России есть агрессивные намерения против НАТО", - подчеркнул Павел.

Ранее президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны в Европе вынуждает Россию на это реагировать.

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