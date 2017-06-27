CNN уволил трех журналистов после скандала из-за статьи о России

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Телеканал CNN уволил трех сотрудников из-за статьи о связях окружения Дональда Трампа с Россией. После внутреннего расследования выяснилось, что при подготовке материала был процитирован всего один источник, не проверенный надлежащим образом.

Три сотрудника телеканала CNN уволились из-за статьи о связях советника президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Сообщение об увольнении размещено на сайте телеканала.

По данным внутреннего расследования, статья была построена на единственном источнике, который не был надлежащим образом проверен. Телеканал покинули автор статьи Томас Фрэнк, редактор Эрик Лихтблау и руководитель отдела Лекс Харис.

23 июня CNN опубликовал статью, в которой шла речь о том, что Конгресс США ведет расследование в отношении Скарамуччи. Он, по мнению источника, во время всемирного экономического форума в Давосе контактировал с Дмитриевым. Позже телеканал удалил статью с пометкой "история не соответствует редакционным стандартам CNN".

26 июня телеканал ужесточил правила публикации материалов о России. Теперь их можно обнародовать только с разрешения вице-президента компании.

Сейчас в США ведутся расследования о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, а в американских СМИ часто появляются сообщения о контактах окружения Трампа с Россией.