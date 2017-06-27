В Москве появятся два новых железнодорожных вокзала

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Два новых железнодорожных вокзала появятся в столице. Они будут построены в Новой Москве на Курском и Киевском направлениях. Данный проект поможет оптимизировать потоки жителей, которые едут в центр города.

В Новой Москве появятся два новых железнодорожных вокзала. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй - на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции", - приводит слова Жидкина портал m24.ru.

Он отметил, что у новых вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы. По словам Жидкина, данный проект поможет оптимизировать потоки жителей, которые едут в центр столицы.