Режим ЧС введен в Забайкалье из-за природных пожаров

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В Забайкалье из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Обстановку осложняет жаркая и ветреная погода. Число возгораний увеличивается. На Дальнем Востоке огнем охвачены более 17 тысяч гектаров тайги. Сильнее всего пострадала Якутия. Возгорания отмечены в Амурской и Магаданской областях, в Хабаровском крае и на Чукотке. За сутки пожарным удалось ликвидировать семь очагов, однако более 50 продолжают действовать.

За оранжево-серыми клубами дыма не видно ни неба, ни горизонта. Леса Бурятии охвачены огнем, ситуация осложняется с каждым часом. Только за последние двое суток площадь пожаров в регионе разрослась вдвое – до 5 с лишним тысяч гектаров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тушение ведется с воздуха. Кроме того, МЧС перебрасывает пожарных-десантников в труднодоступные места.

Лесные пожары сейчас бушуют в Тыве, Забайкальском и Красноярском краях, а также Иркутской области. Положение усугубляют 40-градусная жара и порывистый ветер.

Огонь подступил к особо охраняемой территории "Заповедного Прибайкалья". На помощь иркутским пожарным из Казани прибыл самолет МЧС – на борту десант из ста спасателей, оснащенных необходимым оборудованием.

Другому самолету – амфибии Бе-200 пришлось экстренно взять курс на Качугский район. Там в огненную ловушку попали двадцать сотрудников авиадесантной службы. В месте, где они разбили временный лагерь, начали соединяться два крупных пожара. Оценив ситуацию, экипаж воздушной машины принял решение спасать людей.

Днем и ночью борьба с огнем продолжается на Пиренейском полуострове – к тушению, помимо спасателей, привлечены добровольцы. Если на прошлой неделе стихия бушевала в Португалии и унесла больше 60 жизней, то сейчас лесные пожары полыхают на юге Испании. Очаг возгорания возник в национальном парке Доньяма – здесь обитает множество видов животных, находящихся на грани исчезновения. Пламя по деревьям быстро распространилось до окраин городов Могер и Уэльва. Властям пришлось спешно эвакуировать около двух тысяч местных жителей и туристов.

Покинуть свои дома пришлось и полутора тысячам американцев. Причина та же – в штатах Калифорния и Юта лесные пожары вплотную подошли к домам, уничтожено больше 10 построек. В одном случае причиной возгорания стала автокатастрофа – пламя быстро распространилось по сухой траве. В другом – неосторожное обращение с огнем местными фермерами. Сейчас к ликвидации пожаров привлечена авиация.

Егор Киселёв, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".