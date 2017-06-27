В Алеппо в дни окончания месяца Рамадан усилили меры безопасности

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В саой Сирии военные и полицейские, чтобы избежать провокаций боевиков, усилили меры безопасности в дни окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Требование – остановиться, показать документы, открыть багажник. И водитель и пассажиры подчиняются беспрекословно. Препираться с военными в Сирии не принято, отмечает "ТВ Центр". Люди понимают — проверки нужны для того, чтобы защитить их семьи и Алеппо от вылазок террористов. И особенно сейчас, когда Сирия празднует окончание Рамадана.

На одном из главных блокпостов на въезде в город служебная собака ищет знакомые запахи оружейного масла, тротила, пороховых газов. Овчарку Диа обмануть трудно. За три года службы пес обнаружил несколько сотен боеприпасов разных калибров и стрелковых и артиллерийских. Собаку сирийским солдатам подарили российские военные.

Наряд блокпоста тщательно досмотрит и салон и документы. Сверят паспорта с базой данных. Это на случай, если фамилия и имя оказались в списке тех, кого разыскивают сирийские спецслужбы.

Водителю и пассажирам обязательно зададут несколько вопросов. По диалекту и говору солдаты легко определят не только из какой провинции человек, но даже – деревни.

Проверка может длится до получаса. На такой жаре, когда на солнце за 30, людям в очереди, конечно, тяжело. Но никто не ропщет. Тщательные проверки сегодня проводятся на всех блокпостах и контрольных пунктах, опоясывающих Алеппо. Их более 30. И возле каждого – пробки. Мера вынужденная, но необходимая — не исключено, что боевики попытаются сорвать празднование окончания месяца Рамадан. В этом году торжества будут продолжаться неделю.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.