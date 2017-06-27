Прокуратура Бразилии обвинила президента страны в коррупции

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Против президента Бразилии Мишела Темера выдвинуты официальные обвинения в коррупции. Генпрокурор страны направит соответствующие документы в Верховный суд и нижнюю палату конгресса, которые решат вопрос об уголовном преследовании Темера.

Генеральный прокурор Бразилии официально выдвинул обвинения в коррупции против президента страны Мишела Темера. Соответствующие документы направлены в Верховный суд, передает "ТВ Центр".

Теперь нижняя палата парламента должна принять решение о начале процесса против главы государства. Для этого нужно, чтобы "за" проголосовали, как минимум, две трети депутатов. Наказание за коррупцию, предусмотренное законами Бразилии, может составить от двух до 12 лет тюрьмы и штраф.

Сторонники Темера уверены, что через парламент данное решение не пройдет. Сам президент отвергает все обвинения и не собирается уходить в отставку.

Скандал разразился в начале марта, когда была обнародована аудиозапись беседы бразильского лидера с одним из бизнесменов, который позже заявил об участии Темера в коррупционной схеме. Исходя из нее, политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на лоббирование их интересов.

