Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань

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Второй за четыре дня оползень сошел в китайской провинции Сычуань, где продолжаются поиски 93 человек. Работавшие в районе обвала люди эвакуированы.

В китайской провинции Сычуань сошел второй за четыре дня оползень. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На месте ЧП еще продолжались поиски пропавших ранее нескольких десятков человек. Сейчас все работы приостановлены, люди в районе обвала экстренно эвакуированы.

Ранее обрушение породы произошло 24 июня. Под толщей грунта тогда оказались более 60 домашних хозяйств и около ста местных жителей.

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