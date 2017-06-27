Иран: санкции против Москвы и Тегерана противоречат обязательствам США

Теги: Политика иран сша санкции россия

Санкции США против Москвы и Тегерана противоречат обязательствам Вашингтона и являются вмешательством во внутренние дела государств. Об этом заявил спикер меджлиса Ирана Али Лариджани. Он призвал "создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения".

Председатель иранского парламента Али Ардешир Лариджани раскритиковал позицию США, которые намерены ввести новые санкции в отношении иранских и российских организаций, передает РИА Новости.

Он назвал санкции США против Москвы и Тегерана вмешательством во внутренние дела государств, а также подчеркнул, что это противоречит обязательствам США.

"Необходимо создать механизм для того, чтобы региональные правительства предотвращали такие произвольные решения", - заявил Лариджани на совещании спикеров парламентов в Сеуле.

Кроме того, спикер обвинил США в заигрывании с террористами и их поддержке. Он указал на рост совершаемых в мире террористических преступлений и напомнил о недавних терактах в Тегеране.

Сенат США одобрил расширение санкций против России и Ирана 15 июня. Позднее стало известно, что законопроект о введении новых санкций был принят сенатом с процедурными нарушениями.

Читайте также:

ЕС принял решение продлить санкции в отношении России

Лавров в разговоре с Тиллерсоном указал на иллюзорность санкций

Белый дом призвал Конгресс ослабить санкционное давление на Россию

МОК планирует ввести санкции против России за Сочи-2014

Палата представителей нашла нарушения в законопроекте о санкциях против России