Белый дом обвинил Асада в подготовке новой химической атаки

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США предостерегли Башара Асада от проведения новой химической атаки. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент Сирии "заплатит высокую цену" в случае повторения массового убийства гражданских лиц.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Сирии Башар Асад "заплатит высокую цену" в случае проведения новой химической атаки. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Ираке и Сирии. Однако, если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в заявлении Спайсера.

По его словам, Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку правительства Сирии к новой химической атаке, которая может привести к массовому убийству гражданских лиц.

4 апреля химатака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняла в случившемся власти Сирии. При этом Дамаск отрицал свою причастность к атаке.

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