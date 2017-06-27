Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине

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Женщина, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии" на непригодное жилье, получила квартиру в Чите. Дом Натальи Калининой был уничтожен степными пожарами в 2015 году.

Власти Забайкальского края предоставили однокомнатную квартиру Наталье Калининой, которая в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье, сообщает РИА Новости.

Женщина получила новую квартиру в Чите. Жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

15 июня жительница Забайкальского края пожаловалась главе государства на то, что ей предоставили непригодное жилье после пожаров в 2015 году. На следующий день губернатор края Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила властям предложить варианты решения проблемы в течение недели.

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