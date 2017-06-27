Трамп предложил Сенату кандидатуру нового главы ФБР

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Президент США Дональд Трамп выдвинул адвоката Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР), вместо отправленного в отставку Джеймса Коми.

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового главы ФБР. Им стал адвокат Кристофер Рэй, ранее занимавший пост помощника генпрокурора США по уголовным делам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома, если его кандидатура будет утверждена Сенатом, то Рэй займет должность на следующие десять лет.

9 мая Трамп отправил в отставку экс-главу ФБР Джеймса Коми, поскольку был недоволен его работой.

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