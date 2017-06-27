Симонов о "газовых" претензиях Порошенко: он живет в своем мире

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Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток-2" угрозой безопасности Европы и местью "Газпрома" за Стокгольмский арбитраж по газовому спору. По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, позиция Украины выглядит странно, учитывая желание Киева разорвать экономические отношения с Россией.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире программы "События. 25-й час" прокомментировал заявления Петра Порошенко о газопроводе "Северный поток-2".

"Порошенко живет в каком-то своем мире, и в этот мир пытается погрузить украинских граждан. Эта какая-то своя реальность. Вообще странно, что Порошенко борется против "Северного потока-2" и за сохранение транзита через Украину. Ведь официальная идеология Киева заключается в разрыве экономических отношений. Чего вы боретесь за сохранение транзита?" - недоумевает Симонов.

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