Минпромторг разрешил покупать алкоголь по водительским правам и FAN ID

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Продавцы смогут проверять возраст желающих купить спиртное по водительским правам и паспорту болельщика. Однако по FAN ID можно будет подтвердить свое совершеннолетие только до 31 декабря 2018 года, пока в России будут проходить Кубок конфедераций - 2017 и ЧМ по футболу - 2018.

Министерство промышленности и торговли России разрешило покупать алкоголь по водительским правам и удостоверению болельщика (FAN ID). Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что продавец сможет проверять возраст покупателя по FAN ID только лишь до 31 декабря 2018 года на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Теперь в перечне документов, подтверждающих совершеннолетие для покупки алкоголя 14 пунктов. Среди них паспорт гражданина России, загранпаспорт, паспорт иностранного гражданина, военный билет, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, вид на жительство и другие подобные документы.