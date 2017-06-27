09:12, 27 июня 2017

В Киеве прогремел мощный взрыв

Теги:  взрыв  киев  пострадавшие  Происшествие  украина

В Соломенском районе Киева взорвался автомобиль. По данным полиции, один человек пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Подробности произошедшего выясняются.

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Автомобиль взорвался в Киеве, пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Оксана Блищик.

"В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля: пострадал мужчина. Детали - позже", - написала она в Facebook. По ее данным, на место происшествия выехали спасательные службы. По данным Канала 24, есть погибшие.

Внимание! Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняютс...

Опубликовано Киев Оперативный 26 июня 2017 г.

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