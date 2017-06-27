В Киеве прогремел мощный взрыв
Теги: взрыв киев пострадавшие Происшествие украина
В Соломенском районе Киева взорвался автомобиль. По данным полиции, один человек пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Подробности произошедшего выясняются.
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Автомобиль взорвался в Киеве, пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Оксана Блищик.
"В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля: пострадал мужчина. Детали - позже", - написала она в Facebook. По ее данным, на место происшествия выехали спасательные службы. По данным Канала 24, есть погибшие.
Внимание! Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняютс...Опубликовано Киев Оперативный 26 июня 2017 г.
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