В Киеве прогремел мощный взрыв

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В Соломенском районе Киева взорвался автомобиль. По данным полиции, один человек пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Подробности произошедшего выясняются.