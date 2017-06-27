В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

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Лица без гражданства, которые проживают на территории России, смогут получить удостоверения. Разработкой нового документа занимается МВД. Удостоверение будет включать основные данные о владельце, адрес фактического проживания и фотографию.

Проживающие в России лица без гражданства смогут получить документы, удостоверяющие личность. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах. Соответствующий законопроект находится на этапе подготовки.

Новый документ, который напоминает паспорт, будет включать основные данные о владельце, адрес фактического проживания и фотографию. По словам председателя комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгения Боброва, разработкой удостоверения занимается МВД.

Согласно официальным данным, по разрешению на временное проживание в России находятся 400 лиц без гражданства, а по виду на жительство - 6972. При этом по оценкам ООН, всего в мире живет около 15 миллионов людей без документов.