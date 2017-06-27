В России снизилась рождаемость внебрачных детей

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В России за последние 10 лет существенно снизилось количество младенцев, появившихся на свет вне брака. На это повлияла программа материнского капитала, россияне стали более просвещенными в вопросах контрацепции, а многие молодые люди придерживаются взглядов чайлдфри.

В 2016 году в России родилось 397,5 тысяч детей вне брака, это на 47 тысяч меньше, чем десять лет назад. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Это связано с тем, что увеличилась доля рождения вторых детей, которые обычно появляются уже в сложившихся семьях. На это повлияла демографическая политика, в частности, введение материнского капитала. Также граждане стали более просвещенные в вопросах контрацепции, а все больше молодых людей придерживаются взглядов чайлдфри.

Во многом изменился этнический состав потенциальных родителей. Славянские народы не отличаются высокой рождаемостью, в то время как в семьи на Кавказе и в Средней Азии обычно многодетные, а внебрачные рождения осуждаются.

Меньше всего внебрачных детей рождается в КБР (10,5%), Ингушетии (15,3%) и Татарстане (15,6%). А больше всего – в Туве (64,2%), на Чукотке (39%) и в Магаданской области (33,7%). Наиболее высокая доля внебрачных детей приходится на сельские и экономические отсталые регионы.

По данным экспертов, всплеск внебрачной рождаемости пришелся на 1990-е годы, когда ослабилось давление общественных норм. К 2000 году ситуация стабилизировалась, а после процент внебрачных детей пошел на снижение.

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