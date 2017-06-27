Во вторник в Москве будет облачно и местами дождливо

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Переменная облачность и небольшой дождь ожидается в столице во вторник. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Во вторник в столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"27 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве от 20 до 22 градусов тепла", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.