"Яндекс" выяснил, что чаще всего готовят россияне

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По данным исследования "Яндекса", россияне чаще всего ищут в интернете способы приготовления курицы и картошки. А жители Москвы и области чаще остальных запрашивают рецепты карбонары.

"Яндекс" проанализировал кулинарные поисковые запросы и выяснил, что россияне чаще всего ищут рецепты приготовления курицы, картошки и мяса.

Со словом "курица" или "куриный" поступает более 765 тысяч запросов в неделю. В топ-20 популярных продуктов вошли также капуста, творог, молоко, яйца, замыкает двадцатку печень.

Наиболее популярные рецепты блюд у россиян – салат "Цезарь", торт "Наполеон", грибной суп, яблочный пирог и блины. Самый популярный соус - майонез.

По данным "Яндекса", предпочтения россиян зависят от региона, в котором они проживают. Например, в Москве и области чаще остальных регионов ищут рецепт карбонары. На Дальнем Востоке интересуются блюдами из рыбы, жители Калининграда и Карелии ищут информацию о ликере.

Что касается сезонности, то в феврале чаще всего ищут рецепты приготовления блинов, в марте – постные блюда, летом - варенья и соленья. С ноября растет количество запросов о салатах и праздничных блюдах.