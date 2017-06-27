В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера с телефонами

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Над СИЗО в Новосибирске сбили два квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались передать подследственным сотовые телефоны. Сотрудники оперативного отдела СИЗО были заранее проинформированы о том, что злоумышленники попытаются доставить запрещенные предметы.

Над СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы. Об этом говорится в сообщении ГУФСИН России по Новосибирской области.

Сотрудники оперативного отдела были заранее проинформированы о планируемой доставке. Сначала они заметили первый беспилотник с привязанными к нему четырьмя мобильными телефонами и сбили его. Злоумышленник, управлявший аппаратом, скрылся с места происшествия. Через несколько дней сотрудники СИЗО сбили еще один квадрокоптер с тремя мобильными телефонами. Управлявший устройством злоумышленник также не был обнаружен.

В настоящее время сотрудники ФСИН выясняют, кому принадлежали квадрокоптеры и кому предназначались посылки.

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