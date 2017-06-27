В Подмосковье женщина изрезала своих спящих детей

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В Московской области женщина с помощью кухонного ножа пыталась убить своих дочерей и мать. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении женщины.

В Ленинском районе Подмосковья задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство своих детей и матери. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Как установлено следствием, в ночь на вторник подозреваемая нанесла кухонным ножом удар в грудь своей спящей 52-летней матери, после чего этим же ножом нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям, 11 и двух лет", - говорится в сообщении. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

В пресс-службе отметили, что следователи устанавливают все причины и обстоятельства данного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной женщины.

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