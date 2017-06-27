Меркель готова легализовать гей-браки ради создания коалиции

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Ангела Меркель впервые смягчила свою позицию в вопросе разрешения однополых браков в Германии. По ее словам, она позволит депутатам своей партии ХДС голосовать "по совести" по этому вопросу. Ранее легализацию гей-браков в качестве условия создания правящей коалиции назвали другие германские партии.

Ангела Меркель пошла на уступки в вопросе признания равенства гомосексуальных и гетеросексуальных браков ради создания новой правящей коалиции. Об этом сообщает ZDF.

По словам германского канцлера, депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза при возможном голосовании будут принимать решение самостоятельно и "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией. Точно так же должны поступить партнеры ХДС по коалиции – депутаты от Христианско-социального союза.

Ранее другие партии — Социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия и "Зеленые" назвали легализацию гей-браков одним из условий при возможном создании новой правящей коалиции после выборов в Бундестаг в сентябре. Официально ХДС и ХСС всегда выступали против принятия закона о "браке для всех", при этом депутаты в обеих партиях поддержали бы инициативу вопреки фракционной дисциплине.

Гомосексуалам в Германии разрешено вступать в зарегистрированное партнерство. Закон был принят еще в 2001 году. При этом подобным парам среди прочего запрещено усыновлять и воспитывать детей.