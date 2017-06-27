При взрыве автомобиля в Киеве погиб военнослужащий

Теги: взрыв киев погибшие пострадавшие Происшествие украина

В результате взрыва автомобиля в столице Украины погиб военнослужащий 1978 года рождения, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в МВД Украины. В ведомстве подтвердили, что в машине сработало взрывное устройство.

Обновление: в результате теракта погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал

В МВД Украины раскрыли подробности взрыва, который произошел во вторник в Киеве. В ведомстве подтвердили, что в автомобиле сработало взрывное устройство.

"Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - сообщили изданию "112 Украина" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Погибший при взрыве автомобиля в Киеве - военнослужащий 1978 года рождения. Другой пострадавший - пожилой мужчина, его забрала скорая помощь.

Как полагает Шевченко, поскольку погибший является действующим военнослужащим, то, вероятно, прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое зарегистрировано по статье "Теракт".

Читайте также:

В Подмосковье женщина изрезала своих спящих детей

В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера с "запрещенкой"