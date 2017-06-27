В аэропорту Бостона пассажир сдал в багаж огромного живого омара

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Один из пассажиров в аэропорту Бостона сдал в багаж живого омара весом около девяти килограммов. Его перевозили в специальном контейнере с охлаждением. Работники таможенной службы аэропорта заметили омара во время проверки багажа.

В аэропорту американского города Бостон один из пассажиров сдал в багаж живого омара весом около девяти килограммов. Об этом сообщает The New York Times.

.@TSA officers are skilled at screening all sorts of items in checked baggage...including this 20+ pound lobster at @BostonLogan pic.twitter.com/euhyyO6F7V — Michael McCarthy (@TSAmedia_MikeM) 26 июня 2017 г.

Членистоногое перевозили в специальном контейнере с охлаждением. Работники таможенной службы аэропорта заметили его во время проверки багажа. При этом пока не сообщается, в каком направлении должен был отправиться омар и кто является его хозяином.