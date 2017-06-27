Столбики термометров в Италии поднялись до +49

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В Италии установилась небывалая жара — в некоторых регионах страны столбики термометров поднялись до +49 градусов.

Небывалая жара в Италии - в стране объявлен максимальный уровень опасности. Сразу в нескольких регионах столбики термометров поднялись до рекордных 49 градусов по Цельсию, сообщает "ТВ Центр".

Синоптики предупреждают, аномальный зной скоро доберется и до столицы. Итальянцев просят экономить воду и воздержаться от прогулок, а по возможности вообще не выходить на улицу. Местные СМИ сообщают, что уже десятки людей обратились за медицинской помощью с тепловыми ударами.

По прогнозам, спасительные дожди придут только на следующей неделе. Засуха угрожает уничтожить урожай десятков тысяч фермеров.