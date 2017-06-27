Верховный суд США разблокировал антимигрантские законы Трампа

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Дональд Трамп празднует победу — Верховный суд США отменил некоторые решения, блокировавшие иммиграционный указ президента. Он предписывает закрыть въезд в Америку гражданам шести ближневосточных стран. Запрет может начать действовать уже через 72 часа.

Дональд Трамп не скупится на выражения. Позади пять месяцев противостояния нового президента и законодательной власти по одной из главных тем его предвыборной программы – проблемы иммиграции. Верховный суд признал законным большую часть положений подписанного Трампом указа, передает "ТВ Центр".

"Великий день для безопасности и будущего Америки! Очень любезно со стороны Верховного суда США. Я продолжу бороться за американский народ до победы!" – написал президент в Twitter.

Первый, январский, указ содержал запрет на въезд в страну беженцев, а также граждан семи азиатских и африканских стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Почти сразу действие документа заблокировал суд. Из второго указа, подписанного в марте, исчезло упоминание об Ираке. Однако против выступили сразу несколько судебных инстанций. По мнению законодателей, Трамп превысил свои полномочия и проявил религиозную нетерпимость – в списке оказались лишь мусульманские страны. Теперь Госдепартамент имеет право претворять указ в жизнь.

Железный занавес для граждан из "чёрного списка" стран может опуститься через трое суток после решения Верховного суда. Впрочем, пока лишь на 90 дней. На 120 будет приостановлен приём беженцев. Тут же будут депортированы те, кто уже находятся на территории США.

Однако перед тем как документ вступит в силу, его изучат в Минюсте и Министерстве национальной безопасности. Где дадут свои рекомендации, как власти следует действовать на практике.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".