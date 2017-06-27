Присяжные во вторник вынесут вердикт обвиняемым в убийстве Немцова

Теги: Уголовное дело убийство немцов

Коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде во вторник вынесет вердикт обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова. Всего на скамье подсудимых пять человек.

Коллегия присяжных заседателей во вторник должна вынести вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Им предстоит ответить на 26 вопросов. Заседание началось в 11:30, передает корреспондент "ТВ Центра" с места событий.

Бориса Немцова убили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. В начале октября 2016 года Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела об убийстве по существу. Обвиняемыми по делу проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Немцов был застрелен шестью выстрелами в спину. По версии следствия, подготовка к убийству началась в конце сентября 2014 года. На протяжении полугода злоумышленники просчитывали оптимальные место и способ нападения.