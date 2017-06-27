В Москве неизвестные совершили покушение на бизнесмена
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На западе Москвы неизвестные выстрелили в бизнесмена. По предварительным данным, преступление может быть связано со строительной фирмой, которой владеет пострадавший.
Утром на западе столицы неизвестные выстрелили в бизнесмена и скрылись с места преступления, об этом сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Верейская в районе дома № 14. Пострадавший с огнестрельным ранением экстренно был доставлен в медучреждение.
По данным РИА Новости, преступление может быть связано со строительной фирмой потерпевшего. Оружие, из которого стреляли преступники, пока не установлено. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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