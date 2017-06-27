Нарышкин рассказал об актуальности нелегальной разведки

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Работа нелегальной разведки в современном мире приобретает все большую значимость. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, это связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул значимость работы нелегальной разведки. 28 июня нелегальная разведка СВР отмечает 95 лет со дня создания, передает ТАСС.

"Деятельность нелегалов в современных условиях не утратила своей актуальности. Напротив, она приобретает все большую значимость. Это связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира", - заявил Нарышкин.

Глава СВР напомнил, что 95 лет назад "создавать нелегальную разведку приходилось, по сути, "с нуля" и сегодня "не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведку".

Ранее Владимир Путин, поздравляя сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником, рассказал о своем опыте службы в нелегальной разведке. Своих коллег он назвал "особыми людьми".

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