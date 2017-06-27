Минздрав назвал регионы, в которых чаще всего берут больничные

Теги: Медицина здравоохранение россия минздрав

Ярославская область стала самым болеющим регионом в России - там на 100 работников за 2016 год было выдано 63,6 больничных листа. На втором месте находится Московская область, где 100 работающим гражданам выдали 60,6 листов нетрудоспособности, и Тверская - 60,1.

В Минздраве рассказали, в каких регионах чаще всего выдавали больничные листы в ушедшем году, передает RT.

По числу выданных больничных лидируют Ярославская (63,6 на 100), Московская (60,6 на 100) и Тверская (60,1 на 100) области. Реже всего брали больничный в Чечне (15,4 на 100) и Ненецком АО (26,6 на 100). В целом по стране в 2016 году на 100 работающих граждан приходилось 43,3 больничных. Это на 0,3 меньше, чем в 2015 году.

Ранее Госдума приняла законопроект об электронных больничных. Документ вступит в силу 1 июля. Больничные будут рассылаться напрямую работодателю.

Читайте также:

Госдума в первом чтении приняла поправки в защиту врачей

Депутаты предложили сажать и лишать прав за помехи проезду скорой помощи