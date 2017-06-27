Телевизор насмерть раздавил ребенка в Приморье
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В Приморье годовалая девочка погибла, уронив на себя стоящий на тумбочке телевизор. Возбуждено уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка по неосторожности. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По версии следствия, 20 июня ребенок находился один в квартире. Девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, он упал на нее и "ограничил возможность дышать".
В настоящее время следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
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