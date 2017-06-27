Глава Балашихи подал в отставку после скандала со свалкой

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Глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее вокруг городского округа разгорелся скандал после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину на свалку "Кучино".

Глава подмосковной Балашихи Евгений Жирков подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Временно исполняющим обязанности назначена первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

В середине июня во время "прямой линии" жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину на свалку мусора "Кучино". Президент распорядился закрыть полигон. С 23 июня перестала принимать мусор.

Жирков занимал пост мэра Балашихи с 2014 года. До этого с 2003 года он возглавлял Железнодорожный округ.

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