На востоке Москвы задержаны вербовщики "Хизб-ут-Тахрир"

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На востоке столицы задержаны два уроженца Таджикистана, распространявшие идеи террористической организации "Хизб-ут-Тахрир". В отношении обоих злоумышленников возбуждено уголовное дело об участии в деятельности запрещенной группировки.

На улице Хромова в столице задержан уроженец Таджикистана, который распространял среди мусульман идеи запрещенной в России террористической группировки "Хизб-ут-Тахрир". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что примерно в 2010 году подозреваемый, находясь на территории Таджикистана, добровольно вступил в "Хизб-ут-Тахрир". Зная, что указанная организация запрещена на территории России, мужчина принимал активное участие в ее деятельности, распространяя среди мусульман в Москве экстремистские идеи", - говорится в сообщении.

Кроме того, также на востоке столицы сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении аналогичного преступления задержали 23-летнего уроженца Таджикистана.

В отношении обоих злоумышленников возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

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