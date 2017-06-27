Следователи выясняют обстоятельства смерти бизнесмена на западе Москвы
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Мужчина, которого госпитализировали в Москве с огнестрельным ранением, скончался в больнице. Им оказался руководитель одной из строительных компаний Вачик Абгарян. Следователи начали проверку, по предварительным данным бизнесмен покончил с собой.
Московские следователи проводят проверку по факту смерти бизнесмена Вачика Абгаряна, руководителя одной из строительной компании, передает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.
По предварительным данным, 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Сообщается, что бизнесмена привез на работу его сын, после чего Абгарян, обогнув здание, выстрелил себе в сердце.
Ранее полиция сообщила, что на улице Верейская в районе дома № 14 неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, он скончался.
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