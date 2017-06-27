Россия разработала "дорожную карту" по КНДР

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Россия разработала "дорожную карту" по урегулированию кризиса на Корейском полуострове и готова обсуждать ее с партнерами. В частности, согласно плану Москвы, Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит КНДР в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы, рассказали в МИД России.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что Москва подготовила "дорожную карту" по решению проблемы КНДР. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Моргулов отметил, что Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что в дальнейшем позволит руководству Северной Кореи отказаться от ракетно-ядерной программы.

Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнерами, которые испытывают озабоченность в связи с происходящим на Корейском полуострове", подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, конечная цель - "формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем Корейского полуострова, включая его денуклеаризацию".

КНДР находится под международными санкциями в связи с отказом прекратить испытания баллистических ракет и свернуть ядерную программу. В урегулировании кризиса на Корейском полуострове заинтересованы Южная Корея, США и Китай.

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