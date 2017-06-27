Взрыв машины с офицером украинской разведки попал на видео

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В результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Случившееся квалифицировано как теракт. Украинские журналисты сообщают, что погибший возглавлял управление спецрезерва ГУР, которое принимало активное участие в боевых действиях в Донбассе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва в центре Киева автомобиля, в котором находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Об этом сообщает TVC.RU. На записи видно, что взрывное устройство сработало во время движения машины. После этого над местом начали подниматься клубы белого дыма.

В Минобороны Украины подтвердили информацию о гибели своего сотрудника. По данным украинских журналистов, Максим Шаповал занимал должность начальника управления специального резерва ГУР. Это подразделение принимало участие в боевых действиях в Донбассе, в том числе на территории непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом написал в Facebook главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Случившееся квалифицировано как теракт. На месте работает следственная группа.