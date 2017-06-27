Си Цзиньпин посетит Россию 3 июля

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Председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию. По информации представителя МИД Китая Лу Кана, в Россию он прибудет 3 июля. Затем он отправится в Германию по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель, 7-8 июля китайский лидер примет участие в работе саммита G20 в Гамбурге.

Председатель КНР Си Цзиньпин 3 июля посетит с официальным визитом Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" и китайские СМИ со ссылкой на представителя МИД Китая Лу Кана.

Затем, согласно расписанию, он должен отправиться в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. 7-8 июля он примет участие в работе саммита G20 в Гамбурге.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году.

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