У Кремля нет сведений об угрозе очередной химатаки в Сирии

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У России нет сведений о том, что сирийские власти готовят новую химическую атаку, о которой ранее сообщил американский Белый дом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не согласился с формулировкой "очередная атака", добавив, что без расследования химатаки в Идлибе возлагать вину на Башара Асада невозможно.

Кремль ознакомился с сообщением Белого дома об угрозе новой химической атаки в Сирии, но не знает на чет оно основано, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Мы слышали об этом заявлении, мы не знаем, что является основанием для этого, и, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", - сказал Песков.

Ранее Белый дом обвинил сирийские власти в намерении осуществить новую химическую атаку. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент Сирии "заплатит высокую цену" в случае повторения массового убийства гражданских лиц.

4 апреля химатака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняла в случившемся власти Сирии. При этом Дамаск отрицал свою причастность к атаке.

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