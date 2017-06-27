Аэропорт Ростова эвакуирован из-за звонка о бомбе
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В Ростове-на-Дону эвакуировали всех людей из здания аэропорта после сообщения о взрывном устройстве. Из-за инцидента задержаны несколько рейсов.
Все пассажиры аэропорта Ростова-на-Дону эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщает "Интерфакс".
"С территории аэропорта все были эвакуированы после звонка с предупреждением о том, что на территории авиаузла находится взрывное устройство", - говорится в сообщении.
В настоящее время несколько рейсов задержаны из-за данного инцидента. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.
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