Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд

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Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро. Решение было принято из-за злоупотребления компанией доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете.

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордные 2,4 миллиарда евро в рамках дела о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке при продвижении своего сервиса.

ЕК, говорится в сообщении на сайте антимонопольного ведомства, дала Alphabet, головной компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец "незаконным действиям".

"То, что делала компания Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг", - пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В течение 60 дней Google обязана сообщить о том, какие меры компания планирует принять для решения проблемы.

В апреле Федеральная антимонопольная служба России вынудила Google пойти на уступки в споре о нарушении конкуренции.

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