Власти Сирии опровергли обвинения США в подготовке химической атаки

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Сирийские власти опровергли заявления Белого дома о том, что правительственные силы страны ведут подготовку новой химической атаки. Министр по делам народного примирения арабской республики Али Хайдар отметил, что Дамаск не будет использовать такое оружие.

Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар опроверг заявления властей США о подготовке новой химической атаки со стороны сирийских правительственных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дамаск не использовал и не будет использовать такое оружие", - сказал Хайдар. По его словам, заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

Ранее власти США обвинили правительство Сирии в намерении осуществить новую химическую атаку. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент арабской республики Башар Асад "заплатит высокую цену" в случае повторения массового убийства гражданских лиц.

4 апреля химатака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняла в случившемся власти Сирии. При этом Дамаск отрицал свою причастность к атаке.

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