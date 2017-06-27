Взорванный в Киеве разведчик руководил охраной депутата Вороненкова

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Взрыв автомобиля в Киеве квалифицирован как теракт. В результате погиб полковник Минобороны Украины. Он руководил одним из секретных подразделений Главного управления разведки. По данным СМИ, разведчик воевал в Донбассе, а также имел отношение к охране убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова.

Момент взрыва автомобиля на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве попал на камеру уличного видеонаблюдения. Непосредственно место скрывает густая листва, но отлично видно, что бомба была довольно мощной. Обломки автомобиля разлетелись в радиусе нескольких десятков метров, отмечает "ТВ Центр".

На часах было начало девятого утра. Уже после того, как огонь потушили, стало очевидно, что бомба была заложена в передней части автомобиля со стороны водителя. То есть целью преступников был именно он, а не возможные пассажиры.

Украинские репортеры пытались установить личность погибшего, но в киевской полиции сначала не раскрывали его личность. Позже журналисты все-таки выяснили: несмотря на то, что Mercedes был зарегистрирован на человека, которого зовут Дмитрий Ромась, за рулем был не он. Об этом сообщил главный редактор одного из украинских изданий Юрий Бутусов.

"В центре Киева на улице Механизаторов взорвана машина начальника управления специального резерва Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала.

Максим Шаповал руководил подразделением, которое принимало активное участие в защите Украины от российской агрессии, в боевых действиях на Донбассе, в том числе на временно оккупированной территории", - написал журналист.

В Министерстве обороны Украины впоследствии эту информацию подтвердили. И совершенно логичными и привычными стали выдвигаемые версии относительно убийства офицера — дело рук российских спецслужб. Народный депутат Антон Геращенко заявил журналистам, что под руководством Москвы, якобы создан специальный террористический центр, постоянно засылающий на Украину наемных убийц и диверсантов, которые и ликвидировали украинского военнослужащего.

"Я могу подтвердить, что это действительно сотрудник Главного управления разведки Минобороны, занимавшийся противодействием российской агрессии. Так что это террористический акт, возможно, это акт возмездия, и те, кто покушались, прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины", - заявил он.

В результате взрыва пострадали двое случайных прохожих - их жизнь сейчас вне опасности. Уголовное дело передано для расследования в военную прокуратуру. Другие версии, кроме российского следа, не озвучиваются.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".