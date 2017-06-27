Издателя журнала "Флирт" приговорили к 3 годам тюрьмы

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Симоновский суд Москвы признал виновными главного редактора издания "Флирт" Станиславу Казакову и ее гражданского мужа Дмитрия Зяблицева в организации проституции. Казакова получила 2 года условно, ее супруга суд приговорил к 3 годам колонии общего режима.

Симоновский суд Москвы признал виновными в организации проституции главного редактора журнала "Флирт" Станиславу Казакову и ее гражданского мужа - издателя журнала Дмитрия Зяблицева. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Решением суда Казакова приговорена к 2 годам условно. Зяблицев получил 3 года колонии общего режима.

Задержаны они были два года назад. По версии следствия они размещали рекламу интимных услуг в своем журнале и таким образом организовывали занятия проституцией. Кроме того, Зяблицев арендовал несколько квартир где так называемые "диспетчеры" отвечали на телефонные звонки и привлекали новых клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.