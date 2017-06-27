Трамваи на шоссе Энтузиастов стали быстрее за счет "умных" светофоров

Теги: Москва транспорт трамвай

На московских перекрёстках устанавливают умные светофоры. С помощью специальных датчиков они распознают приближение автобуса или трамвая и оптимизируют дорожное движение. Подобная интеллектуальная система уже начала работать на шоссе Энтузиастов.

Общественный транспорт в районе пересечения шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца стал быстрее. Об этом сообщает "ТВ Центр". Теперь его работу регулируют "умные" светофоры, которые всегда отдают трамваю приоритет на дороге. Вагоновожатым это дает избавление от "дорожных" споров с машинами, а 30 тысячам пассажиров - дополнительный комфорт передвижения в общественном транспорте.

Принцип работы "умного" светофора основан на специальном датчике. Он считывает приближение трамвая и мгновенно выдает ему зеленый свет. За 26 секунд трамвай успевает беспрепятственно преодолеть даже самый загруженный участок, после чего зеленый снова загорается автомобилистам. За счет такой "умной" работы системы удается не только сделать быстрее передвижение общественного транспорта, но и избежать заторов на дороге.

"То есть раньше был стандартный цикл светофора - 90 секунд, трамваю ехать нельзя, то есть двигаются транспортные средства - автомобили, дальше минуту двигается трамвай и все стояли. Сейчас, если трамвая нет, то светофор может и 4, и 5 минут гореть на зелёный сигнал только для автомобилистов. То есть тем самым разгружая данный участок для них. Трамвай приблизился - 26 секунд сигнал отработал для трамвая, светофор переключился потом обратно автомобилистам", - объясняет заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Такие "умные" светофоры - разработка российский специалистов. Они уже доказали свою эффективность в Медведково и в Зеленограде. В районе пересечения шоссе Энтузиастов с Третьим транспортным кольцом трамваи стали двигаться в 5 раз быстрее, чем раньше. А в течение следующего года, обещают в Центре организации дорожного движения, "умные" светофоры начнут работать и в других районах Москвы.

Елена Сахно, Михаил Фёдоров, Алексей Зотов. "ТВ Центр".

Читайте также:

Центральная кольцевая дорога будет почти полностью бессветофорной